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17:03, 04 октября 2021

Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в государственной измене журналисту Ивану Сафронову

Судья удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Сафронову уже в шестой раз, теперь до 7 января. К этому моменту он будет содержаться под стражей уже полтора года. На изменение меры пресечения не повлияли и поручительства более 300 человек. Среди подписавшихся — журналисты и общественные деятели.

Иван Сафронов был арестован в связи с обвинениями в государственной измене. О позиции следствия официально почти ничего неизвестно, поскольку материалы дела засекречены. ФСБ обвиняет журналиста в передаче сведений спецслужбам Чехии о действиях российских военных на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его поставили в положение, при котором невозможно выстраивать линию защиты. Юрист отметил, что их с коллегами ознакомили только с одним документом, из которого невозможно понять суть обвинения.

Ранее Сафронов говорил, что не может признать вину, поскольку просто не понимает, какие из его действий можно расценить как государственную измену.

За несколько месяцев до ареста Иван Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике. До этого журналист в разные годы работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».


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