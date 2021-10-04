К задержанному журналисту «Комсомольской правды в Белоруссии» Геннадию Можейко допустили адвоката

Как пишет КП со ссылкой на представителя издательского дома Валентина Алфинова, прибывшего в Минск в связи с резонансным арестом, Можейко допрошен в качестве подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Журналисту могут предъявить обвинение в разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Можейко задержали на прошлой неделе в Москве и перевезли в минское СИЗО. Это произошло после того, как он опубликовал материал об Андрее Зельцере – программисте, застрелившем сотрудника КГБ и убитом в перестрелке.

Белорусский корреспондент «Комсомольской правды» Геннадий Можейко мог быть задержан при содействии российских спецслужб, тогда как само издание, вероятно, давно вызывало раздражение у белорусских властей. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал белорусский политический обозреватель Артём Шрайбман.

Он считает, что если бы похожий случай произошел в любой другой стране, кроме Белоруссии, реакция Кремля была бы гораздо более жесткой и определенной.