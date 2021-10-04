Новый премьер-министр Японии готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий

Фумио Кисида выразил желание провести личную встречу, чтобы как можно скорее обсудить возвращение похищенных японских граждан. Как отмечает агентство ТАСС, этот вопрос остается камнем преткновения в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии почти 20 лет назад и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальных объявили умершими. Их родственники получили останки, подлинность которых подтвердить так и не удалось.

