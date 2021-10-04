Военные отчитались о втором за день запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытательные стрельбы на этот раз производили из-под воды. Ракету запустили с борта атомной подлодки «Северодвинск». Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на министерство обороны. Запуск проходил в акватории Баренцева моря.

Этим летом президент России говорил, что в ближайшее время «Циркон» встанет на боевое дежурство. Предыдущие стрельбы Минобороны проводило в июле этого года, а также прошлыми летом, осенью и зимой.

