Временным главой Владимирской области стал депутат Александр Авдеев

Этот пост бывшему калужскому вице-губернатору предложил Владимир Путин. Тот согласился, — сообщает агентство РИА Новости. После этого глава государства принял отставку предыдущего руководителя региона Владимира Сипягина. Тот, в свою очередь, решил принять мандат депутата нижней палаты парламента.

