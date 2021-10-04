Калининградская область вводит QR-коды для посещения ресторанов и кафе

Как говорится на сайте регионального правительства, специальный цифровой код потребуется уже начиная с этой пятницы, а со следующего месяца правила распространятся также на спортивные организации, культурные учреждения и кинотеатры. Получить QR-код смогут те, кто полностью привился от коронавируса или же перенес заболевание в течение полугода.

