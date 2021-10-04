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16:04, 04 октября 2021

В Великобритании к развозу бензина приступили военнослужащие

За руль бензовозов пересели по меньшей мере 100 военных. Еще столько же привлекли для оказания дополнительной помощи при доставке топлива за заправки, сообщает телеканал Sky News. При этом, как отмечает издание, наиболее сложная ситуация складывается в Лондоне и графстве Хартфордшир.

Как сообщили в Ассоциации розничной торговли топливом, на данный момент топливо полностью закончилось на пятой части заправок Лондона, в остальных частях страны хотя бы два вида горючего есть на почти 70% автозаправок.

Топливный кризис наступил в королевстве во второй половине сентября после того, как заправочная сеть BP объявила о закрытии нескольких десятков заправок из-за нехватки бензина. После этих сообщений британцы ринулись на АЗС в попытках наполнить баки автомобилей. В результате очереди на ряде заправок растянулись на сотри метров, а топливо стало стремительно заканчиваться.
Власти призывали граждан успокоиться и заверяли, что проблем с запасами горючего в хранилищах нет.

За последние два года из Великобритании уехали тысячи профессиональных водителей. Причиной тому называют пандемию и Brexit.


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