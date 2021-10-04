Центризбирком намерен подать в суд на журналистов из-за ложных публикаций о выборах

Об этом предупредила глава ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова добавила, что штрафы, которые заплатит автор публикации, пойдут на благотворительность.
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Об этом предупредила глава ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова добавила, что штрафы, которые заплатит автор публикации, пойдут на благотворительность.
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Международный консорциум журналистов опубликовал новое расследование о тайном имуществе мировой политической элиты В российской части фигурирует Светлана Кривоногих, которую СМИ связывают с президентом Владимиром Путиным, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, руководитель «Первого канала» Константин Эрнст, вице-премьер Марат Хуснуллин…
Международный консорциум журналистов опубликовал новое расследование о тайном имуществе мировой политической элиты В российской части фигурирует Светлана Кривоногих, которую СМИ связывают с президентом Владимиром Путиным, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, руководитель «Первого канала» Константин Эрнст, вице-премьер Марат Хуснуллин…