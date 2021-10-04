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16:01, 04 октября 2021

В России за сутки коронавирус подтвержден почти у 26 тысяч человек

Скончались 883 пациента с подтвержденным ковидом. Это новые максимальные показатели в России за все время пандемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова называет ситуацию крайне напряженной.

Рост заболеваемости из-за распространения коронавируса наблюдается в 67 регионах. Никаких решений о новых ограничениях из-за этого на федеральном уровне пока не принималось. Регионы действуют самостоятельно. Так, власти Москвы планируют усилить контроль за масочным режимом, а также увеличить экспресс-тестирование. Нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил ввести обязательную вакцинацию для студентов и работников промышленных предприятий.



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