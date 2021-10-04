В интернете часто искажаются факты о Великой Отечественной войне, — считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов

По его словам, представленный в сети контент может быть интересным для детей, однако, далеко не вся представленная там информация выверена. Сегодня открылся конгресс школьных учителей истории. Председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин в свою очередь отметил, что недопустимы попытки политизировать дискуссии на исторические темы.