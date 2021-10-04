Губернатор Нижегородской области предлагает ввести обязательную вакцинацию для студентов и работников промышленности

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает ввести обязательную вакцинацию для студентов и работников промышленных предприятий. Сегодня на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом он сказал, что это должно быть сделано по согласованию с санитарными врачами в регионах. Ранее в правительстве и в Кремле выразили обеспокоенность ростом числа инфицированных.

Мэр Москвы Сергей Собянин видит необходимость в увеличении массового тестирования. По его словам, в ближайшее время в столице появятся пункты с бесплатными экспресс-тестами, которые показывают высокую надежность.

Результаты тестов будут вноситься в общую информационную систему для оказания своевременной помощи тем, у кого подтвердится коронавирус, добавил Собянин.