Союз журналистов потребовал освободить журналиста Геннадия Можейко, который содержится в изоляторе в Минске

Союз журналистов России потребовал немедленно освободить белорусского журналиста Геннадия Можейко, который содержится в изоляторе в Минске.

В заявлении говорится, что должна быть незамедлительно обнародована информация, связанная с этим делом. Ранее главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что Геннадий Можейко был задержан в Москве, а затем попал в следственный изолятор в Минске. При этом дома у него прошел обыск.

В Кремле заявили, что не знают подробностей о задержании корреспондента, однако, будут добиваться от Минска снятия ограничений с издания «Комсомольская правда». Это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в Белоруссии пользователи интернета столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды» не открывался. Власти это объяснили тем, что на странице интернет-ресурса была размещена публикация, угрожающая национальной безопасности.

