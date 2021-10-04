Ситуация с коронавирусом в Москве вызывает тревогу, — заявил мэр Сергей Собянин

По его словам, за последнюю неделю рост заболеваемости составил 30%, на 20% увеличилось число госпитализаций. При этом, по словам Собянина, показатели по ковиду пока в два раза ниже пиковых значений. Мэр пообещал наращивать экспресс-тестирование в торговых центрах и МФЦ.