Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены — глава Роспотребнадзора Попова

Анна Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.

«Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, рост за неделю составил 14%», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Анна Попова добавила, что заболеваемость ковидом среди пожилых людей растет в 21 из 24 регионов России, где сняты ограничения для них.

В России за сутки выявлено почти 26 тысяч новых случаев коронавируса. Впервые за три дня не обновлен максимум по летальным исходам. За сутки скончалось 883 человека – на семь меньше, чем накануне. Около четырнадцати с половиной тысяч россиян выздоровели.