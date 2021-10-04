Информация в «Досье Пандоры» об офшорах российских чиновников не может стать основанием для проверки – Песков

Опубликованная в «Досье Пандоры» информация об офшорах российских чиновников не может стать основанием для официальной проверки. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Сначала должно что-то появиться. Пока просто речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем не основывающихся. Конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должны быть какая-то серьезная публикация все-таки. Здесь просто идет набор достаточно голословных утверждений. Их очень много, часто этим злоупотребляют, часто идет какая-то подмена одной информации другой, передергивание информации, поэтому это не может и не должно быть основанием для каких-то проверок. Если будут какие-то серьезные публикации, которые на чем-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом. Пока не видим повода», — сказал он.

Д.Песков отметил, что в публикации «много всего вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как этой информации можно доверять».

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Досье Пандоры» — назвали сведения о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний из разных стран мира. Слитыми оказались документы сразу 14 регистраторов офшорных компаний – 12 миллионов страниц общим объемом более 3 терабайтов. Обрабатывали эти данные более шести сотен журналистов из 150-ти СМИ по всему миру (от России участвовало признанное российскими властями иноагентом издание «Важные истории»).

Среди фигурантов досье – 35 бывших и действующих глав государств. Из россиян присутствует глава администрации президента Антоном Вайно, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, предполагаемая любовница президента Владимира Путина Светлана Кривоногих, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнстом и другими. К.Эрнст, согласно этим данным, владеет компанией, строящей торговые центры на месте советских кинотеатров в Москве под видом их реконструкции. Про остальных сообщается, что они владеют премиальной недвижимостью за пределами России.