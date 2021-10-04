Россия будет доносить до Белоруссии свою позицию о неприятии ограничений в отношении «Комсомольской правды» – Песков

В Белоруссии задержан журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко. Россия будет доносить до Белоруссии свою позицию о неприятии ограничений в отношении «Комсомольской правды». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«В отличие от многих других ситуаций, у нас все-таки партнерские отношения с Белоруссией и, слава Богу, у нас есть возможность в рамках тесного диалога, который имеет место между нашими двумя странами, аргументированно доносить свою позицию о неприятии подобных ограничений в отношении нашего СМИ. Это мы и будем делать. Мы будем с этим разбираться и, конечно же, будет это делать в диалоге с белорусской стороной. Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирована. Но, еще раз повторяю, мы продолжим работать с белорусской стороной», — сказал он.

В Белоруссии ранее задержан журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко. Он был автором статьи об убитом сотрудниками КГБ работнике IT-компании Андрее Зельцере. В спецслужбе утверждали, что житель Минска был застрелен после того, как убил силовика при штурме квартиры Зельцера. После публикации, в которой одна из знакомых положительно отозвалась о погибшем программисте, сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии был заблокирован. По данным родителей задержанного журналиста, в отношении Можейко расследуют дело по статьям о разжигании ненависти и оскорблении представителей власти.