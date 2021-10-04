Информация об офшорах российских чиновников в «Досье Пандоры» должна вызвать интерес правоохранительных органов

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»* Илья Шуманов.

«Там предоставлена пестрая палитра российской элиты, начиная от генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и кончая ближним окружением Владимира Путина. Упоминается 52 российских миллиардера, речь идет об олигархах. Что касается российской политической элиты, их чуть меньше двух десятков, но это крайне влиятельные персонажи. Родственники главы «Транснефти» Токарева, падчерица Сергея Чемезова, депутаты Госдумы Алексей Чепы и жена сенатора Олега Ткача. Эта информация будет интересна не только для читателей, но и для российских правоохранителей при нормальных условиях», — сказал он.

И.Шуманов добавил, что представители российских элит задают стратегию поведения бизнеса.

«Уже много лет декларировалась национализация элит, суверенизация российской экономики и деофшоризация как некий тренд, заявленный президентом. После таких публикаций четко формируется ощущение, что это не по-настоящему. Если глава «Сбербанка» использует офшорные компании в Панаме и Самоа, очевидно, что он не связывает свое будущее с Россией, очевидно, это сигнал для остального бизнеса, как ему действовать, куда инвестировать и выводить деньги», — отметил он.

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Досье Пандоры» — назвали сведения о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний из разных стран мира. Слитыми оказались документы сразу 14 регистраторов офшорных компаний – 12 миллионов страниц общим объемом более 3 терабайтов. Обрабатывали эти данные более шести сотен журналистов из 150-ти СМИ по всему миру (от России участвовало признанное российскими властями иноагентом издание «Важные истории»).

Среди фигурантов досье – 35 бывших и действующих глав государств. Из россияня присутствует глава администрации президента Антоном Вайно, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, предполагаемая любовница президента Владимира Путина Светлана Кривоногих, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнстом и другими. К.Эрнст, согласно этим данным, владеет компанией, строящей торговые центры на месте советских кинотеатров в Москве под видом их реконструкции. Про остальных сообщается, что они владеют премиальной недвижимостью за пределами России.

*Российские власти считают организацию иностранным агентом