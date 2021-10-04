Адвокаты задержанного журналиста «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадия Можейко приступили к работе, но с задержанным пока не встречались, — рассказал РИА спецпредставитель «Комсомольской правды» Валентин Алфимов. Он прилетел в Минск. ё

Ранее стало известно, что Можейко задержали в Москве. Дома у него прошел обыск. Как сообщили родственники, это связано сразу с двумя уголовными делами – о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Можейко мог быть задержан при содействии российских спецслужб. Такое мнение в эфире «Эхо Москвы» высказал белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ранее пожаловался на то, что ни российские, ни белорусские власти не дают официальных комментариев в связи с задержанием Можейко. Сейчас он находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

