Публикация «Архива Пандоры» доказывает отсутствие эффективности деофшоризации чиновников в России – эксперт

Публикация «Архив Пандоры» доказывает отсутствие эффективности деофшоризации чиновников в России. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Свободного Университета, председатель Совета Трансперанси-Россия*, который российские власти считают иноагентом, Елена Панфилова.

«Бурные призывы к деофшоризации если и работают, то на треть. Деофшоризация была объявлена приоритетом достаточно давно, но, похоже, это не срабатывают, по-прежнему офшорные инструменты популярны. Это очередное из пяти досье, которые были за последнее время опубликованы, сколько еще таких существует: офшоры создаются и регистрируются регулярно, несмотря на борьбу, люди, которым по должности не положено такие вещи делать, продолжают это использовать», — сказала она.

Е.Панфилова при этом добавила, что наличие офшора необязательно свидетельствует о коррупции.

«Это необязательно факты коррупции, это факты наличия офшорных инструментов у самых разных должностных лиц, родственников должностных лиц. Но необходимость открыть офшорный счет значит, что по каким-то причинам должностное лицо не считает нужным показывать его в своих официальных банковских документах, которые декларируется. Надо пытаться выяснить по какой причине возникла потребность заводить офшорный инструмент, для чего он создан. Дальше включается в дело индивидуальное расследование, чтобы установить – какой-нибудь чиновник откладывает 10 тысяч евро ежегодно для безбедной старости или это инструмент, который активно вовлечен в какие-либо бизнес-процессы, которые, как известно, на должностной службе запрещено заниматься. Надо изучать каждый отдельно взятый факт», — заключила она.

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Досье Пандоры» — назвали сведения о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний из разных стран мира. Слитыми оказались документы сразу 14 регистраторов офшорных компаний – 12 миллионов страниц общим объемом более 3 терабайтов. Обрабатывали эти данные более шести сотен журналистов из 150-ти СМИ по всему миру (от России участвовало признанное российскими властями иноагентом издание «Важные истории»).

Среди фигурантов досье – 35 бывших и действующих глав государств. Из россияня присутствует глава администрации президента Антоном Вайно, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, предполагаемая любовница президента Владимира Путина Светлана Кривоногих, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнстом и другими. К.Эрнст, согласно этим данным, владеет компанией, строящей торговые центры на месте советских кинотеатров в Москве под видом их реконструкции. Про остальных сообщается, что они владеют премиальной недвижимостью за пределами России.

*Российские власти считают иноагентом.