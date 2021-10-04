МЧС в среду проведет масштабную тренировку систем оповещения во всех регионах России

С 10:40 по местному времени будут включены сирены и громкоговорители.
В МЧС пояснили, что цель проверки – отработка своевременного оповещения граждан о возможных опасностях или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
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С 10:40 по местному времени будут включены сирены и громкоговорители.
В МЧС пояснили, что цель проверки – отработка своевременного оповещения граждан о возможных опасностях или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
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