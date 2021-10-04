Оперштаб: В России за сутки выявлено почти 26 тысяч новых случаев коронавируса

Положительных тестов на 12 меньше, чем накануне, что не меняет картины, Рост продолжается по всей стране. Инфицированные выявлены во всех 85 регионах. Оперштаб сообщает, что примерно в 8 процентах случаев пациенты не ощущают никаких симптомов. Наименьшие темпы прироста в республике Алтай.

Относительно стабильной можно считать ситуация в Магаданской и Сахалинской областях. В столице показатель приближается к отметке четыре с половиной тысячи. Около двух с половиной показывает Петербург. Губернатор Подмосковья Алексей Воробьев отмечает, что в 95% случаев госпитализируются именно непривитые граждане. В области сегодня более 1700 новых случаев.

Впервые за три дня не обновлен максимум по летальным исходам. За сутки скончалось 883 человека – на семь меньше, чем накануне. Около четырнадцати с половиной тысяч россиян выздоровели.

Запаса вакцин в России хватит на три месяца. Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.