Z Архив новостей новости
5 6 6 784
12:10, 04 октября 2021

Оперштаб: В России за сутки выявлено почти 26 тысяч новых случаев коронавируса

Положительных тестов на 12 меньше, чем накануне, что не меняет картины, Рост продолжается по всей стране. Инфицированные выявлены во всех 85 регионах. Оперштаб сообщает, что примерно в 8 процентах случаев пациенты не ощущают никаких симптомов. Наименьшие темпы прироста в республике Алтай.

Относительно стабильной можно считать ситуация в Магаданской и Сахалинской областях. В столице показатель приближается к отметке четыре с половиной тысячи. Около двух с половиной показывает Петербург. Губернатор Подмосковья Алексей Воробьев отмечает, что в 95% случаев госпитализируются именно непривитые граждане. В области сегодня более 1700 новых случаев.

Впервые за три дня не обновлен максимум по летальным исходам. За сутки скончалось 883 человека – на семь меньше, чем накануне. Около четырнадцати с половиной тысяч россиян выздоровели.

Запаса вакцин в России хватит на три месяца. Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 86 6 9030 28.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Большой привет с маленького Меркурия Что нового в космосе может предложить людям в нашей стране нынешнее руководство? Ни-че-го. В свете дерзкого полета аппарата Европы и Японии эта пустота вновь вышла на первый план…

5 63 6 8939 10:54
Блоги

Михаил Новицкий актер, музыкант, эколог

Кто кричал «Слава Украине!» в Петербурге? Всем присутствующим было приказано оставаться на местах, ибо пассажиры кораблика должны дать письменные пояснения, кто из них посмел кричать во время плавания «Слава Украине!»...

5 227 6 32224 03.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Эрдоган — заря завтрашнего дня мировой политики Одни из самых сильных и уверенных политиков в современном мире, где из-за слабости и неуверенности других глав государств расползается ткань мировой политики и превращается в какую-то кашу под уходящим лидерством США и Европы…

5 66 6 9683 29.09
Блоги

Отчет Технической группы по проверке системы ДЭГ Выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок…

5 153 6 22731 01.10
Блоги

ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…

5 102 6 17653 01.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Наполеона, Гитлера остановили. Пора останавливать и Ютьюб России нужно жестче защищать свободу от новой глобальной диктатуры…

5 124 6 21671 29.09
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Год без Ирины Славиной Славину затравили. Её сожгли в огне травли…

5 47 6 8246 02.10
Блоги

СК: В отношении Навального возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества «В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах»...

5 188 6 34495 28.09
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

После выборов (попытка теоретического самоопределения) Бесспорно одно: снова «век наш пробует нас». И мы вновь на «последних рубежах», на которых разворачивается, как сказал бы Лев Шестов, «великая и последняя борьба» за смысл того, что значит быть человеком…

5 77 6 32593 27.09
Блоги

+ «Мне не за что просить прощения» «Мне не за что просить прощения» «Что касается наших изоляторов, где мы держим осужденных и фигурантов уголовных дел, — они не хуже, чем в Британии или США. Я вам это гарантирую»...

5 154 6 32340 01.10
8читать ;смотреть
Новости

Международный консорциум журналистов опубликовал новое расследование о тайном имуществе мировой политической элиты В российской части фигурирует Светлана Кривоногих, которую СМИ связывают с президентом Владимиром Путиным, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, руководитель «Первого канала» Константин Эрнст, вице-премьер Марат Хуснуллин…

5 87 6 20912
Блоги

+ КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске Группа силовиков проверяла адреса, где могли находиться подозреваемые в террористической деятельности…

5 182 6 41416 29.09
8читать ;смотреть
Блоги

Дуэт t.A.T.u может воссоединиться Об этом в социальных сетях объявила одна из солисток группы Елена Катина…

5 38 6 8909 03.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Где под лавкой спряталось русское счастье? Многие из них специально не включают телевизор годами, не смотрят новости в интернете, не ведут активной жизни в соцсетях и вообще им фиолетово, кто у нас сейчас Царь…

5 56 6 13014 08:22
Блоги

Михаил Саакашвили из тюрьмы обратился к своим сторонникам с письмом Политик призвал граждан принять участие в сегодняшних местных выборах, а затем защищать результаты голосования…

5 90 6 21526 02.10

Популярное за неделю

Новости

Опубликован рекордный объем данных об офшорах, через которые политики по всему миру незаконно владеют имуществом Из досье стало известно об имуществе главы АП России Антона Вайно, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, директора Первого канала Константина Эрнста и предполагаемой матери дочери президента Владимира Путина Светлане Кривоногих…

5 37 6 20824
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
До Кремля, наконец, дошло, что в политике, как в тюремной бане, стесняться не надо вообще. Надо быть злобным, агрессивным, страшным, подлым, то есть, собственно говоря, таким, какой ты и есть…

5 35 6 85494 29.09
#слушать 51:54 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 87 6 8915 28.09
Блоги

Открытое письмо Артура Стеценко, мужа вице-президента Сбербанка Марины Раковой «Я не комментирую ситуацию с Мариной, так как действительно не знаю, где она находится. Но хотел бы сказать про моих бывших коллег…»

5 135 6 136433 03.10
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

А так можно было? Понимание того, что ты даже на самом высоком посту не превращаешься в наместника бога, а остаешься обычным человеком и несешь ответственность за свои поступки – это важнейшая вещь…

5 40 6 54006 30.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9282233
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5044573

Сегодня в эфире