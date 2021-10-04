Мелконьянц: На основании имеющихся данных нельзя сделать вывод о наличии или отсутствии фальсификаций в ходе ДЭГ

По словам сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» (власти РФ считают организацию иностранным агентом) Григория Мелконьянца, на основании имеющихся данных нельзя сделать вывод о наличии или отсутствии фальсификаций в ходе электронного голосования. Об этом правозащитник сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это предварительный отчет [технической группы, образованной Общественной палатой, по проверке системы ДЭГ]], в выводах написано, что это предварительные выводы. В отчете перечислено большое количество данных, которые необходимы для того, чтобы провести анализ, я надеюсь, что эти данные мы получим. Статистические аномалии [в работе ДЭГ] могут объясняться разными причинами. Если мы считаем, что это фальсификация, значит мы должны четко сформулировать, каким образом эта фальсификация произошла. На основании тех данных, которые у нас есть, нельзя говорить о том, что были фальсификации и нельзя говорить о том, что фальсификаций не было. Пока это основной предварительный вывод», — сказал он.

Г. Мелконьянц отметил, что в Москве идет расследование того, как проходило дистанционное электронное голосование.

«Когда нет доверия к организаторам обычных выборов, конечно, это недоверие умножается на недоверие к каким-либо электронным системам. Мы видим такое количество разных версий, что выборы были электронные сфальсифицированы, что там были вбросы, боты. Эти версии нужно проверять. Почва для сомнений безусловно есть, и любое сомнение нужно воспринимать серьезно. У кандидатов для оспаривания дистанционного электронного голосования на руках нет ничего бумажного (на обычных выборах есть копии протокола, видеозаписи, показания свидетелей, акты). В электронных выборах есть электронная статистика, ее анализируют, и когда видят пики и провалы, сразу все интерпретируется как фальсификация», — сказал он.

Правозащитник отметил, что необходимо учитывать особенности работы ДЭГ.

«Говорится о вбросе в ночь с пятницы на субботу в 2.52-2.53, там есть пик, порядка 6-8 тысяч голосов двумя транзакциями поступили бюллетени. Смотрим внутренность этих транзакций, видим, что там обычное распределение голосов, как голосовали в течение дня за те или иные политические партии. Почему ночью, стали разбираться – это отложенная очередь. Днем, видимо, система не справлялась, принимала голоса, пыталась их записать в блокчейн и какие-то голоса в связи с разной скоростью приема и записи откладывались в очередь гарантированной доставки. Очередь копилась-копилась, потом ее проталкивали, и она записывалась в блокчейн. То есть какие-то особенности, которые можно объяснить логически: система не вполне адекватно работала, хотелось бы, чтобы она все сразу записывала, и так далее», — заключил он.

Ранее техническая группа, образованная Общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве по инициативе и при участии КПРФ, не смогла подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях в дистанционном электронном голосовании. В состав технической группы вошли как технические специалисты — руководитель группы Владимир Чернецкий и член общественной палаты Москвы, эксперт в сфере IT Дмитрий Кузнецов, программисты Евгений Федин и Александр Хованский, так и независимые эксперты — электоральный эксперт Дмитрий Нестеров и Григорий Мелконьянц — координатор и сопредседатель движения «Голос», признанного в России иностранным агентом.