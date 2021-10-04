Михаил Мурашко: В России от коронавируса вакцинированы около 60% граждан старше 60-ти лет

В России от коронавируса вакцинированы около 60% граждан старше 60-ти лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его данным, более 49-ти миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины, около 40% привиты полностью.