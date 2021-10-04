«Комсомольская правда» ждет официальных ответов от властей РФ и Белоруссии по поводу задержания своего журналиста

Издание «Комсомольская правда» ждет официальных ответов от властей России и Белоруссии по поводу задержания журналиста «Комсомолки в Белоруссии» Геннадия Можейко, сообщил РИА главный редактор Владимир Сунгоркин.

По его словам, сейчас Можайко находится в изоляторе на лице Окрестина в Минске.

Редакция наняла двух адвокатов, но у них пока не было возможности встретиться с Можейко. Как стало известно, корреспондента задержали в Москве и депортировали в Белоруссию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство России в постоянном контакте с белорусской стороной и Москва надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с международными нормами.