Художественный руководитель «Московского театра Олега Табакова» актер Владимир Машков проходит в Государственную Думу

Центризбирком передаст Машкову депутатский мандат директора «Театра Наций» Марии Ревякиной, сообщает РИА со ссылкой на постановление ЦИКа. Кроме того, Центризбирком зарегистрирует Марию Бутину в качестве депутата Госдумы.