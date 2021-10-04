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11:07, 04 октября 2021

Художественный руководитель «Московского театра Олега Табакова» актер Владимир Машков проходит в Государственную Думу

Центризбирком передаст Машкову депутатский мандат директора «Театра Наций» Марии Ревякиной, сообщает РИА со ссылкой на постановление ЦИКа. Кроме того, Центризбирком зарегистрирует Марию Бутину в качестве депутата Госдумы.


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