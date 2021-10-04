Защита обжаловала арест основателя российской компании Group-IB Ильи Сачкова

Он арестован по делу о государственной измене. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена, сообщает «Интерфакс».
Ранее Лефортовский суд по ходатайству следствия арестовал Сачкова до 27 ноября. Материалы уголовного дела засекречены.
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Он арестован по делу о государственной измене. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена, сообщает «Интерфакс».
Ранее Лефортовский суд по ходатайству следствия арестовал Сачкова до 27 ноября. Материалы уголовного дела засекречены.
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