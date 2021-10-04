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10:01, 04 октября 2021

Украина не подтверждает информацию о возобновлении транзита российского газа в Венгрию

О том, что Газпром не возобновлял транзит в своем Фейсбуке написал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Тем не менее, газ в Венгрию все же перекачивался. В приграничном пункте Берегово фиксировали поток в 200 тысяч кубометров в час.

Всего за сутки по трубе в Венгрию поступило почти 5 миллионов кубометров. Как сообщает ТАСС, это топливо, которое хранилось в подземных хранилищах Украины и был затребован европейскими трейдерами.

Транзит через Украину был прекращен 1 октября после того, как Венгрия подписала с Россией долгосрочный контракт, согласно которому углеводороды будут поступать через Южный Поток и сеть европейских газопроводов в обход территории Украины. Это вызвало серьезный политический скандал. Украина намерена обратиться в Еврокомиссию с просьбой проверить контракт на соответствие юридическим нормам ЕС.

Прекращение транзита вызвало резкий скачок на украинской энергетической бирже. Цена выросла в полтора раза и преодолела отметку в тысячу долларов за тысячу кубометров.


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