Сегодня в Москве перед судом предстанет депутат Городской Думы от КПРФ Екатерина Енгалычева

Члену партии КПРФ вменяют организацию несанкционированных протестов 20 и 25 сентября. Коммунисты не согласились с результатами электронного голосования на выборах в Госдуму. В партии считают, что 7 членов их фракции побеждали в Москве, но после ввода данных электронного голосования лидировать стала «Единая Россия». В связи с этим в столице прошли акции против итогов голосования, однако московские власти митинги не согласовали.

Сама Енгалычева, опасаясь задержания, после протестов несколько дней не покидала здание Мосгордумы, так как выходы были блокированы силовиками. После того как депутат всё же вышла наружу, ей была вручена повестка прийти в отделение полиции, а спустя 2 дня её и вовсе задержали. Управление МВД по Москве позже уточнило, что депутат неоднократно совершала административные правонарушения на публичных мероприятиях, не являлась в ОВД по повестке, что и стало причиной задержания.

Заседание в Тверском суде должно начаться в эти минуты.