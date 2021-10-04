В Челябинской области бомжа, который сушил носки на Вечном огне, обвинили в реабилитации нацизма

Суд арестовал его на два месяца. По данным издания Znak.com, сначала полиция возбудила уголовное дело по статье вандализм, однако после публикации в СМИ этой историей заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Дело было передано в СК и переквалифицировано на другую уголовную статью.
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