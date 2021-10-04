Госкомиссия утвердит состав экипажа для полёта на МКС, где впервые в истории пройдут съёмки художественного фильма

На корабле «Союз МС — 19» к Международной космической станции должны отправиться актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт — Герой России Антон Шкаплеров.

На МКС участники полёта планируют провести 12 дней. За это время им необходимо отснять большинство сцен для первого в истории художественного фильма с рабочим названием «Вызов», съёмки которого пройдут в космосе.

По сюжету главный герой космонавт не может вернуться на Землю из-за проблем с сердцем. На помощь ему отправляют кардиохирурга в исполнении Юлии Пересильд, которой предстоит провести операцию в условиях невесомости.

Ранее, в Центре подготовки космонавтов сообщили, что съёмочная группа успешно справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля, МКС и готова к полёту. Накануне на космодроме Байконур прошли генеральные испытания ракеты-носителя «Союз», которая доставит экипаж к Международной космической станции.

Запуск корабля намечен на 5 октября.