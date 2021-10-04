Al Arabiya: В Омане из-за шторма погибли три человека, в том числе один ребенок

Еще несколько числятся пропавшими без вести. Большинство улиц столицы султаната, Маската, затоплены, под водой десятки машин.

О надвигающемся на страны Персидского залива тропическом циклоне «Шахин» со стороны Индийского океана стало известно в субботу. Жителей ряда прибрежных районов призвали эвакуироваться. Сегодня в Омане объявлен нерабочий день.

При этом подобное атмосферное явление в этом регионе фиксируется впервые в истории метеонаблюдений — обычно в Омане месяцами не видят не то что штормов, а даже просто дождей.