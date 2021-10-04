Twitter заблокировал страницу официального спикера захвативших власть в Афганистане талибов Забихуллы Муджахида

Его родственники рассказали местному радио Salam Watandar, что это произошло после того, как он выложил видео с подробностями о вчерашнем взрыве в мечети на севере Кабула. В результате теракта, по последним данным, погибли не менее 12 человек, более 30 получили ранения.

В конце сентября администрация Twitter удалила синие значки верификации с официальных страниц афганских министерств и госведомств, при этом они остаются на страницах экс-президента Хамида Карзая и бежавшего из страны при наступлении талибов президента Ашрафа Гани.

В России «Талибан» признан террористической организацией и запрещен.