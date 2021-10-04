Ряд регионов России вновь вводят коронавирусные ограничения

Губернатор Ростовской области подписал документ, согласно которому теперь работодатели региона будут обязаны вновь перевести не менее 30% штата сотрудников на удаленку. В это число входят и люди старше 65 лет, а также работники с хроническими заболеваниями.

Кроме того, в заведениях культуры заполняемость зала не может превышать 50%, но участников не может быть больше 500. Закроются кружки для детей и секции дополнительного образования.

В Курской области работодателей обяжут отправить на дистанционку всех сотрудников старше 65 лет, а для подростков младше 14 лет закроют Торговые центры. Что касается школ, то при достижении 20% заболевших их будут закрывать на карантин, а в детских садах вернут свободное посещение.

Система цифровых кодов для посещения заведений культуры и спортивных секций вводится в Пермском крае. А в Пскове отменяются все развлекательные мероприятия. Также ограничения на посещение музеев, театров и библиотек вводят в Башкирии.

В последнее время почти во всех регионах страны наблюдается рост статистики как заболеваемости, так и смертности. Так, накануне оперштаб отчитался о почти 27 тысячах инфицированных и 890 летальных случаях (новый максимум за все время пандемии).