В Петербурге с сегодняшнего дня закроют на зиму летний дворец Петра I

Для жителей и гостей Петербурга вход в Летний дворец Петра I будет недоступен до 22 мая следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.

Дело в том, что зимой эксплуатировать дворец невозможно. Историческое планировочное решение не позволяет устроить вход с тамбуром, гардеробом, и камерой хранения.

Летний дворец изначально строили с расчетом под использование исключительно в теплое время года. У него достаточно тонкие стены, а в окнах установили одинарные рамы.

Холод в здании также обуславливается ветром с Невы. После того как дворец стал музеем, его экспонаты поддерживали паровым отоплением, а в середине прошлого века здание оборудовали системой воздушного отопления.

Этот дворец является объектом культурного наследия России федерального значения.