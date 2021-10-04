Фракция правящей партии «Слуга народа» в украинской Раде начнет процедуру отзыва спикера парламента Дмитрия Разумкова

Ранее президент Владимир Зеленский обозначил ряд претензий к председателю украинского парламента:

«Он не является членом команды «Слуга народа», он об этом говорит. Он хочет быть не просто субъектом и сторонится своих однопартийцев, он ведет свою личную политическую жизнь. Это его выбор, рабства нет. Выдавал подписные листы на импичмент президента — я это узнал из СМИ. У партии к нему миллион вопросов».

В числе других претензий партии к Разумкову Зеленский назвал расхождения во взглядах на решения о санкциях и закон об олигархах.