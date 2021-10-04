23-летний борец занял первое место в категории до 61 кг. В финале он одолел американца Дэйтона Фикса. В этом году Магомедов также победил в своей весовой категории на чемпионате Европы.
Первенство проходит в Осло и продлится до 10-го октября.
Россиянин Абасгаджи Магомедов завоевал золото на чемпионате мира по вольной борьбе
23-летний борец занял первое место в категории до 61 кг. В финале он одолел американца Дэйтона Фикса. В этом году Магомедов также победил в своей весовой категории на чемпионате Европы.