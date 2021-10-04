В Санкт-Петербурге завершился 13-й ежегодный фестиваль ЛГБТ-культуры «КвирФест»

В рамках него в Северной столице традиционно проходят фотовыставки, концерты и общественные дискуссии на темы, касающиеся ЛГБТ-сообщества. В этом году фестиваль проходил с 24-го сентября по 3-е октября, из-за ковидных ограничений в очном формате на каждое мероприятие пускали всего по 75 человек по предварительной регистрации, остальные могли посмотреть онлайн-трансляции.

Организаторы пожаловались на увеличившееся по сравнению с прошлым годом давление: участившиеся визиты полиции, призывы атаковать гостей фестиваля и жаловаться на них в полицию в гомофобных группах Вконтакте и каналах телеграма; отказ нескольких арендодателей от сотрудничества в последний момент из-за давления силовиков.