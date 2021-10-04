Израиль первым в мире сделает обязательной ревакцинацию от коронавируса

Национальные ковид-паспорта, которые дают полный доступ к общественным местам и транспорту без результатов тестирования, в ближайшие дни перестанут действовать, по разным оценкам у 1-2 млн израильтян. Чтобы их вновь получить, понадобится третья доза прививки. Действовать новые документы будут 6 месяцев с даты последнего укола.

Израиль одним из первых начал массово прививать своих граждан от ковида, более трех миллионов человек там успели уже пройти и ревакцинацию.