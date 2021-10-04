Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в тюрьме выразил восторг результатами местных выборов в стране

Об этом объявила посетившая его член его партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе. По данным грузинского Центризбиркома, оппозиционеры из партии Саакашвили набрали больше 30 процентов, а правящая «Грузинская мечта» — менее 47.

Самого Саакашвили уже приговорили к 6 годам тюрьмы, пока он был на Украине, еще несколько уголовных дел находятся на стадии расследования. По возвращении на родину нынешние грузинские власти обвинили его в подготовке убийств оппозиционеров с целью дискредитации власти. Саакашвили все это считает политическим преследованием.