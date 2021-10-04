Опубликован рекордный объем данных об офшорах, через которые политики по всему миру незаконно владеют имуществом

Согласно данным, изученным международным консорциумом журналистов-расследователей, крупнейшей юрисдикцией для укрывания тайных активов вместо Виргинских и Каймановых островов стал американский штат Южная Дакота.

Из досье стало известно об имуществе главы АП России Антона Вайно, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, директора Первого канала Константина Эрнста и предполагаемой матери дочери президента Владимира Путина Светлане Кривоногих.

Также в документах фигурирует семья азербайджанского президента Ильхама Алиева, продавшая за последние годы недвижимости в Лондоне на 400 млн фунтов, король Иордании Абдалла II с недвижимостью от Калифорнии до Лондона, экс-премьер Британии Тони Блэр и его супруга, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президенты Чили, Эквадора и Доминиканской республики – в общей сложности 35 бывших и действующих глав государств.

Среди фигурантов – не только политики, но, и, к примеру, звезды шоу-бизнеса, использующие оффшоры для уклонения от налогов.