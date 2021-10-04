В Москве побит абсолютный рекорд атмосферного давления для октября

Вчера столбики барометров показали более 762 миллиметров ртутного столба. В центре погоды «Фобос» говорят, что это связано с необычным для осеннего месяца мощным антициклоном, который пришел в центр Европейской России. Из-за него аномалия будет только нарастать и достигнет пика к 6-7 октября, когда прогнозируется давление 767 мм, что более чем на 22 мм выше нормы. При таких показаниях могут испытывать существенный дискомфорт гипертоники, зато всех остальных будет радовать солнечная погода.