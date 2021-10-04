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04:13, 04 октября 2021

В Швеции сегодня начнут объявлять лауреатов Нобелевских премий этого года

Первой, по традиции, присудят награду в области физиологии и медицины, во вторник – по физике, следом – по химии, литературе наконец в пятницу в Осло объявят лауреата премии мира. В следующий понедельник огласят обладателя премии имени Нобеля по экономике, которую Банк Швеции вручает с конца 60-х.
Вручать награды из-за коронавируса второй год подряд будут в странах проживания лауреатов. До пандемии каждый год в день смерти Альфреда Нобеля 10-го декабря в Стокгольме и Осло проходили торжественные церемонии и банкеты в честь лауреатов с участием шведского и норвежского монархов соответственно.


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