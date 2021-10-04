Авиакомпания «Аэрофлот» перестала продавать полностью возвратные авиабилеты

Отныне часть сборов удерживаются при возврате вне зависимости от того, по какому тарифу куплен билет. Речь идет о сборах за использование систем бронирования. Они составляют 270 рублей за каждый полетный сегмент на внутренних рейсах и 3,9 евро на международных – и это только при покупке через прямые каналы и собственные пункты продаж.