Авиакомпания «Аэрофлот» перестала продавать полностью возвратные авиабилеты

Отныне часть сборов удерживаются при возврате вне зависимости от того, по какому тарифу куплен билет. Речь идет о сборах за использование систем бронирования. Они составляют 270 рублей за каждый полетный сегмент на внутренних рейсах и 3,9 евро на международных – и это только при покупке через прямые каналы и собственные пункты продаж.
2021-10-04T04:13:14+03:00
2021-10-04T04:13:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 04 октября 2021
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