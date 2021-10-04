Во Владивостоке начались следственные действия в отношении экс-мэра Олега Гуменюка

По данным агентства «Интерфакс», бывшего градоначальника привезли на допрос в следственное управление, при этом он пока не находится в статусе задержанного. С чем связан допрос – неизвестно, и вообще официально информация пока не подтверждается.

Гуменюк возглавлял город до конца мая, когда после критики со стороны полпреда президента в ДФО и губернатора Приморского края его полномочия досрочно прекратила владивостокская дума.