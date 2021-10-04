КНДР возобновила все каналы связи с Южной Кореей

Об этом объявило северокорейское Центральное телеграфное агентство. Это произошло с 9 утра по местному времени. Ранее о возможном возобновлении их работы в начале октября говорил правитель Северной Кореи Ким Чен Ын.

Межкорейские линии телефонной и другой связи заработали с июня 2020-го, в августе Пхеньян снова разорвал их на фоне совместных военных учений Сеула и Вашингтона. В сентябре, выступая на сессии Генассамблеи ООН, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил объявить о формальном окончании войны на Корейском полуострове.