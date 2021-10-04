В Швеции погиб в ДТП автор карикатур на пророка Мухаммеда

Ларс Вилкс разбился вместе с охраной – двумя полицейскими – на магистрали Е4 на юге страны. В его машину врезался грузовик, оба автомобиля загорелись, водитель грузовика получил серьезные травмы и был допрошен в больнице.

После того, как в 2007-м Вилкс нарисовал эскиз скульптуры в виде собаки с головой пророка, запрещенная в России организация «Аль-Каида» объявила награду в 100 тысяч долларов за его убийство. Вилксу выделили охрану. С тех пор его дом уже однажды пытались поджечь, а в 2010-м в Ирландии арестовали группу людей, которые готовили на него покушение.