Футбольный клуб «Сочи» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 2:1

Матч в 10-м туре Российской премьер-лиги проходил на стадионе «Газпром-Арена». У «Зенита» гол забил Артем Дзюба на 45-й минуте, в составе гостей отличились Матео Касьерра на 67-й и Сергей Терехов на 71-й. На 42-й минуте красную карточку получил нападающий хозяев Сердар Азмун.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, сочинцы — на третьей строчке. В следующем туре петербургская команда 16 октября сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Сочи» в тот же день примет «Ростов».