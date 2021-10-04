Не менее 12 человек погибли в Кабуле, где накануне прогремел взрыв в мечети, а затем началась перестрелка

Еще около 20 человек ранены. Это данные телеканала Аль-Джазира.

Ответственность за вчерашний взрыв около входа в мечеть Идгах пока никто на себя не взял, вскоре после этого теракта началась перестрелка в 17-м районе на севере афганской столицы. По данным местного информагентства Ашвака, ее устроили боевики местного подразделения «Исламского государства» с представителями захватившего власть в стране движения «Талибан» (и те и другие признаны в России террористами и запрещены). По данным «Аль-Джазиры», столкновение произошло, в ходе спецоперации талибов по поимке устроивших теракт.