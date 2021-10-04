Московский театр «Современник» возобновил показы спектакля «Первый хлеб» в отцензурированном виде после угроз

Угрозы имели место со стороны движения SERB, также были жалобы от «Офицеров России». Их недовольство вызвал нецензурный монолог главной героини в исполнении Лии Ахеджаковой. По сюжету она оказывается пьяной на могиле мужа, не вернувшегося с войны в Афганистане, в то время как теперь на войну уходит ее внук. В монологе усмотрели оскорбление ветеранов, по этому поводу проводил проверку Следственный комитет.

Впервые спектакль по одноименной пьесе молодого уральского драматурга Рината Ташимова показали в середине июля. После скандала администрация театра временно сняла его с афиш, теперь монолог отредактировали. Воскресный спектакль прошел с аншлагом, ближайшие показы – сегодня и 16-го октября. Офицеры России выразили удовлетворение правками.