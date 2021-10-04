Опубликованы материалы так называемого «Архива Пандоры» — данных утечки, аналогичной «Панамскому досье»

В прошлый раз журналисты получили доступ к информации регистратора офшорных компаний из Панамы Mossack Fonseca, с помощью которого прятали свое имущество политики со всего света. На этот раз слитыми оказались документы сразу 14-ти таких регистраторов – 12 миллионов страниц общим объемом терабайта. Обрабатывали эти данные более шести сотен журналистов из 150-ти СМИ по всему миру (от России участвовало признанное российскими властями иноагентом издание «Важные истории»).

Среди фигурантов нового досье – 35 бывших и действующих глав государств. Россияне представлены главой администрации президента Антоном Вайно, главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, предполагаемой любовницей президента Владимира Путина Светланой Кривоногих, гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и другими. Эрнст, согласно этим данным, владеет компанией, строящей торговые центры на месте советских кинотеатров в Москве под видом их реконструкции. Про остальных сообщается, что они владеют премиальной недвижимостью за пределами России.